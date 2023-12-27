В ЯНАО на остановках появились таксофоны с аудиоспектаклем «Сказ о нефти»

Четыре необычных таксофона установили в теплых остановочных павильонах в Ноябрьске. Умные аппараты с 28 декабря будут рассказывать местным жителям, ожидающим автобус, историю о первопроходцах Севера, сообщил «Ямал-Медиа».
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