Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Снести нельзя оставить: в Севастополе уберут все лишнее

Снести нельзя оставить: в Севастополе уберут все лишнее

Правительство Севастополя намерено снести 9 гаражных боксов, расположенных между сквером Севастопольских курсантов и парком имени Анны Ахматовой, а также металлические гаражи в районе улицы Октябрьской, 6 и улицы Калича, 55 (по одному объекту).

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