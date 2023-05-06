Снести нельзя оставить: в Севастополе уберут все лишнее

Правительство Севастополя намерено снести 9 гаражных боксов, расположенных между сквером Севастопольских курсантов и парком имени Анны Ахматовой, а также металлические гаражи в районе улицы Октябрьской, 6 и улицы Калича, 55 (по одному объекту).