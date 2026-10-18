Отмена американских ограничений против России не остановится на дизельной сделке. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на аудиозаписи, опубликованной изданием «Новости.
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