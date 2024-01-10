Геологи Томского политеха нашли в Норильске редкий минерал

Это важное событие для мировой геологической науки, поскольку местонахождение этого минерала является самым северным из известных на сегодняшний день и может способствовать более глубокому пониманию происхождения сливных руд.
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