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Геологи Томского политеха нашли в Норильске редкий минерал

Геологи Томского политеха нашли в Норильске редкий минерал

Это важное событие для мировой геологической науки, поскольку местонахождение этого минерала является самым северным из известных на сегодняшний день и может способствовать более глубокому пониманию происхождения сливных руд.

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