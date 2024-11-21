В Черкассах радикалы захватили половину храмов УПЦ

В Черкассах продолжаются захваты храмов УПЦ. Так, из 10 храмов УПЦ пять были захвачены в пользу раскольников, о чём сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на Черкасскую епархию ПЦУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии