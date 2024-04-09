Точная дата проведения «мирного саммита» по Украине

Союзникам Киева важно участия Китая в конференции По словам источников, на которых ссылается агентство Bloomberg, Швейцария намерена провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня.
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