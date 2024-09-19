«У «Аталанты» было больше шансов – «Арсенал» играл так, будто их устраивала ничья. Жаль, что Ретеги не забил пенальти – это был его лучший матч, вероятно». Гасперини про 0:0 в ЛЧ

Встреча команд в 1-м туре Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:0. В начале 2-го тайма матча Лиги чемпионов арбитр Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота «Арсенала» после фола Томаса Парти на Эдерсоне в штрафной площади.