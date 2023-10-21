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Военное обозрение

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Командир штурмовой бригады ВСУ назвал сильные стороны ВС РФ, не позволившие Украине провести «короткую войну»

Командир штурмовой бригады ВСУ назвал сильные стороны ВС РФ, не позволившие Украине провести «короткую войну»

Вооруженные силы Украины не смогли провести «короткую войну» против российской армии, и причина тому – целый ряд сильных сторон ВС РФ.

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