Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Это станет важным событием в культурной жизни Москвы В Москве планируется начать широкомасштабное сотрудничество между Залом «Зарядье» и Государственным академическим Большим театром России, чтобы представить зрителям новые совместные постановки.
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