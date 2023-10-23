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ОСН: при отключении отопления нужно обратиться в ЖЭК, а затем - в суд

ОСН: при отключении отопления нужно обратиться в ЖЭК, а затем - в суд

При отключении отопления в первую очередь следует проверить исправность системы подачи тепла. Возможной причиной такой ситуации могут быть действия соседей, которые перекрывают стояк отопления, выяснила Общественная Служба Новостей.

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