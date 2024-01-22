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Учесть смолоду: на детсадах, колледжах и вузах появятся флаги России

Учесть смолоду: на детсадах, колледжах и вузах появятся флаги России

Все образовательные учреждения в России будут обязаны вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг — соответствующую инициативу перед внесением в Госдуму поддержало правительство, выяснили «Известия».

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