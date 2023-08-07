В БелГу смогли предсказать остеоартроз коленных суставов по сочетаниям генов

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") разработали новый метод прогнозирования риска развития остеоартроза коленного сустава у женщин по выделенной из венозной крови пациента ДНК.
Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") разработали новый метод прогнозирования риска развития остеоартроза коленного сустава у женщин по выделенной из венозной крови пациента ДНК.
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