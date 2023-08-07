Газета.ру

8 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Чем еще долбо@бам зарабатывать? Разводить таких же!Актриса Мария Шум...
  • Betahon
    Действия Зеленского дошли до красной линии здравого рассудка и начинают смущать своей безответственностью даже заокеа...Зеленский: РФ пот...
  • Alex Немо
    Учитывая состояние портов уркаины, доставка всего этого дерьма возможна только воздушным транспортом до пшекии или к ...Полковник Ходарен...

В БелГу смогли предсказать остеоартроз коленных суставов по сочетаниям генов

В БелГу смогли предсказать остеоартроз коленных суставов по сочетаниям генов

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") разработали новый метод прогнозирования риска развития остеоартроза коленного сустава у женщин по выделенной из венозной крови пациента ДНК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх