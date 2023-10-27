Додон: Правительство Молдавии разрушает страну

Правительство Молдавии, придерживаясь прозападного курса, ведет страну к распаду, а также втягивает ее в конфликт, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
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