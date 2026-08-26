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"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ

"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ

Президенту Финляндии Александру Стуббу, поддержавшему удары ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries, стоило бы прекратить разглагольствования и прикусить язык, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости .

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