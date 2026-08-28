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Мировое обозрение

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Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» армянам

Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» армянам

Захарова назвала вещи своими именами. Только суть не в «лапше на уши» — это просто эмоциональная обертка.

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