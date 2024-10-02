Психотерапевт Крашкина назвала симптомы хронической усталости

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина назвала РИАМО нестандартные симптомы хронической усталости. Если такое состояние сохраняется длительное время, необходимо обратиться к врачу для более глубокого обследования, подчеркнула специалист.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии