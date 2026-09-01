Тест батареек Со слоном

На российском рынке появился новый бренд батареек с необычным названием "Со слоном". Я принял небольшое участие в создании этих батареек.
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