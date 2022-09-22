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Покончивший с собой полицейский признавался в странных ощущениях

Покончивший с собой полицейский признавался в странных ощущениях

+ A — Молодой парень говорил, что испытывает удовольствие во время жестких задержаний Сержант полиции совершил самоубийство в патрульной машине утром 19 сентября на улице Ратная, когда его сослуживец на время покинул автомобиль.

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