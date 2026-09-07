Гарри Поттер: разговор в поезде по пути в Сочи

Что, если бы Гарри Поттер отправился не в Хогвартс, а в солнечный Сочи — и не на метле, а в обычном купе, чтобы встретиться с призраком, в чьё возвращение невозможно поверить?Что, если бы Гарри Поттер отправился не в Хогвартс, а в солнечный Сочи — и не на метле, а в обычном купе, чтобы встретиться с призраком, в чьё возвращение невозможно поверить? Поезд тронулся от перрона Казанского вокзала ровно в четырнадцать ноль-ноль, выдохнув облако пара, смешавшееся с московским смогом.
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