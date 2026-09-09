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Похудевшая на 19 килограммов актриса снялась в лосинах и вызвала споры в сети

Похудевшая на 19 килограммов актриса снялась в лосинах и вызвала споры в сети

Российская актриса Марина Федункив, которой удалось похудеть на 19 килограммов, снялась в лосинах, чем вызвала споры в социальных сетях .

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