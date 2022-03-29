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В Тюмени полицейские пресекли производство и продажу крупных партий наркотического средства

В Тюмени полицейские пресекли производство и продажу крупных партий наркотического средства

«Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области выявили факт перевозки крупной партии синтетического наркотика.

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