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Специалист по этикету Коломацкая: не стоит переносить личные проблемы на работу

Специалист по этикету Коломацкая: не стоит переносить личные проблемы на работу

Последняя рабочая неделя в 2024 году уже началась, и многие чувствуют усталость. Специалист по этикету Надежда Коломацкая поделилась с Life советами, как избежать конфликтов с коллегами, особенно в условиях шестидневной рабочей недели.

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