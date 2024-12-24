Специалист по этикету Коломацкая: не стоит переносить личные проблемы на работу

Последняя рабочая неделя в 2024 году уже началась, и многие чувствуют усталость. Специалист по этикету Надежда Коломацкая поделилась с Life советами, как избежать конфликтов с коллегами, особенно в условиях шестидневной рабочей недели.
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