Российская армия ударила по нацистам в Артемовске из русского HIMARS

Российские артиллеристы нанесли удар по боевикам ВСУ в пригороде Бахмута усовершенствованными боеприпасами из комплекса «Торнадо-С», которые отличаются особой точностью из-за возможности корректировки и использования стабилизирующего парашюта.
Российские артиллеристы нанесли удар по боевикам ВСУ в пригороде Бахмута усовершенствованными боеприпасами из комплекса «Торнадо-С», которые отличаются особой точностью из-за возможности корректировки и использования стабилизирующего парашюта.
Свежие комментарии