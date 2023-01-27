РИАП "АПРАЛ" МТ

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Российская армия ударила по нацистам в Артемовске из русского HIMARS

Российская армия ударила по нацистам в Артемовске из русского HIMARS

Российские артиллеристы нанесли удар по боевикам ВСУ в пригороде Бахмута усовершенствованными боеприпасами из комплекса «Торнадо-С», которые отличаются особой точностью из-за возможности корректировки и использования стабилизирующего парашюта.

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