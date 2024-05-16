Подведены итоги работы Управления ЗАГС и архива Камчатского края за апрель 2024 года

На Камчатке в апреле 2024 года произошло много значимых событий в жизни семей. Так, в этом месяце в регионе было зарегистрировано 211 рождений детей, что составляет почти четверть от общего числа за весь год - 927.
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