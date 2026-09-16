СМС-ржака: читайте и смейтесь

СМС-переписки — это отдельный жанр комедии, который никогда не устареет. Иногда одно неверно отправленное сообщение или автозамена превращают обычный диалог в настоящий спектакль.
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