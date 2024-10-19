Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Президент Грузии с французским паспортом заявила об «иностранном влиянии на правительство»

Президент Грузии с французским паспортом заявила об «иностранном влиянии на правительство»

Грузия находится под внешним влиянием – открыла фантастическую истину президент страны, которая сама является гражданином Франции, от паспорта никогда не отказывалась, и уже говорила, что как только её срок полномочий истечёт, в Тбилиси она не задержится, сразу вернётся домой.

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