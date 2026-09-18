Путин подписал важнейший указ. "Лемана ПРО" ждут изменения

Русские структуры "Ашана" и Nestlé перешли во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 17 сентября.
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