Брак. Любовь. Секс. Чайлдфри…

Насколько «традиционна» современная семья, почему ребенок становится «неудобным активом» и есть ли шанс у государства убедить граждан заводить детейИЗ ЛИЧНОГО АРХИВ Старший научный сотрудник Института исследований культуры НИУ ВШЭ Артем Космарскийчитайте на monocle.