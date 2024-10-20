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Брак. Любовь. Секс. Чайлдфри…

Насколько «традиционна» современная семья, почему ребенок становится «неудобным активом» и есть ли шанс у государства убедить граждан заводить детейИЗ ЛИЧНОГО АРХИВ Старший научный сотрудник Института исследований культуры НИУ ВШЭ Артем Космарскийчитайте на monocle.

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