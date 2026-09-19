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Демократия под угрозой санкций: когда Брюссель решает за избирателей

Демократия под угрозой санкций: когда Брюссель решает за избирателей

Европейские чиновники нашли способ бороться с неугодными мейнстриму партиями. После победы «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт в Европе обозначился механизм, который способен изменить саму логику политической конкуренции.

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