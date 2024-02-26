ВТБ намерен расширить доступность финуслуг до 100 млн россиян к 2026 году

ВТБ в ходе новой стратегии расширит доступность финуслуг до 100 млн россиян к 2026 году. Число отделений ВТБ вырастет на 40% и достигнет 1,8 тысячи точек, а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысяч населенных пунктов, рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.