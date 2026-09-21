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Суть Событий

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Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет

Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет

Ушел из жизни Пресли Гербер - сын модели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Ему было 27 лет. По сообщениям, он скончался в реабилитационном центре.

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