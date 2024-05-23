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Певица Селена Гомес расплакалась на премьере фильма на Каннском кинофестивале во время длительных оваций

Певица Селена Гомес расплакалась на премьере фильма на Каннском кинофестивале во время длительных оваций

Облегающий наряд Гомес от известного бренда привлёк внимание прессы и участников фестиваля.Премьера художественного фильма режиссера Жака Одиара “Эмилия Перес” состоялась на пятый день фестиваля, сообщает Daily Mail.

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