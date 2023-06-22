День молодежи России отпразднуют в Уссурийске большим концертом на центральной площади

В субботу, 24 июня, в Уссурийске пройдет "Фестиваль музыки" (0+), посвященный Дню молодежи России. Он включит в себя концерт с участием местных артистов и кавер-групп из Владивостока.
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