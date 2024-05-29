РЭО и Башкирия договорились о запуске проектов по утилизации осадков сточных вод

Российский экологический оператор и правительство Республики Башкортостан запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства, что позволит не менее, чем в три раза сократить количество избыточного осадка сточных вод, направляемого на захоронение.
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