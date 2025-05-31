📹❗️Приграничное н.п. Новополь (Запорожское направление, правый фланг) освобожден от украинской оккупации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Приграничное н.п. Новополь (Запорожское направление, правый фланг) освобожден от украинской оккупации.