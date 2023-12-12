В США забили тревогу из-за самого боеспособного истребителя ВС России

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские истребители Су-35 успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции для уничтожения украинских истребителей, а также систем противовоздушной обороны (ПВО).
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