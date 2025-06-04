Государственная автоматизированная информационная система Autotest: Разъяснения и нововведения

Национальное агентство автотранспорта (ANTA) представило обновлённую информацию о текущем состоянии модернизации и адаптации государственной автоматизированной информационной системы Autotest, сообщает Noi.
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