Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сити через СМИ США разгоняет панику о войне Трампа против Ирана за контроль морских перевозок

Сити через СМИ США разгоняет панику о войне Трампа против Ирана за контроль морских перевозок

США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июляГазета Washington Post сообщает, что стремительное увеличение числа погибших американских военнослужащих может в любой момент перерасти в полномасштабную войну с Ираном, тогда как The New York Post выдвигает еще более серьезное обвинение: военное ведомство США скрыло реальные данные о десятках раненых и погибших солдат после иранских ударов.

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