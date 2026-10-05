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Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии из-за обысков по делу Эпштейна

Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии из-за обысков по делу Эпштейна

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в суд с требованием проверить законность действий сотрудников полиции, которые задерживали его и проводили обыск в его доме.

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