New York Times выдала разгромный для Украины репортаж из Крынок – населенного пункта на левом берегу Днепра недалеко от Херсона, где ВСУ уже несколько недель удерживают небольшой плацдарм, что преподносится официальными властями в Киеве как предпосылка для дальнейшего наступления на Крым.
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