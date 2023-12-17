New York Times выдала разгромный для Украины репортаж из Крынок – населенного пункта на левом берегу Днепра недалеко от Херсона, где ВСУ уже несколько недель удерживают небольшой плацдарм, что преподносится официальными властями в Киеве как предпосылка для дальнейшего наступления на Крым.