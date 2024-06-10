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Аргументы и Факты

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WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию стратегического соглашения

WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию стратегического соглашения

США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта, пишет газета The Wall Street Journal.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КАКАЯ ТАМ &quot;готовность Израиля&quot;, К ЧЕМУ?!! Готовность? УБИВАТЬ ПАЛЕСТИНЦЕВ?!! Вот на это они только и готовы!! ВСЕГДА!!... Еще лет 10-15 тому назад ЧТО делали евреи в Палестине? Налетали на какое-либо палестинское поселение, убивали всех подряд: детей, стариков, женщин, естественно мужчин... ПОТОМ шли в соседнее палестинское поселение и говорили: &quot;Чтобы вас к утру тут больше не было. Иначе завтра придем, и с вами будет то же самое, что и с вашими соседями&quot;.... ВОТ ТАК ДЕЛАЛИ!! Вот к чему их &quot;ГОТОВНОСТЬ&quot;!!!  Кто-то им еще верит?!! Ну и дураки...
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