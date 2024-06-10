WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию стратегического соглашения

лл

лина любимцева

КАКАЯ ТАМ "готовность Израиля", К ЧЕМУ?!! Готовность? УБИВАТЬ ПАЛЕСТИНЦЕВ?!! Вот на это они только и готовы!! ВСЕГДА!!... Еще лет 10-15 тому назад ЧТО делали евреи в Палестине? Налетали на какое-либо палестинское поселение, убивали всех подряд: детей, стариков, женщин, естественно мужчин... ПОТОМ шли в соседнее палестинское поселение и говорили: "Чтобы вас к утру тут больше не было. Иначе завтра придем, и с вами будет то же самое, что и с вашими соседями".... ВОТ ТАК ДЕЛАЛИ!! Вот к чему их "ГОТОВНОСТЬ"!!! Кто-то им еще верит?!! Ну и дураки...