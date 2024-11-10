📹⚡️Тульская 122-мм РСЗО "Торнадо-Г" ведёт залповый огонь по очередному укрепрайону ВСУ на одном из операционных направлений зоны СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️Тульская 122-мм РСЗО "Торнадо-Г" ведёт залповый огонь по очередному укрепрайону ВСУ на одном из операционных направлений зоны СВО.