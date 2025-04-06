Украинские военные использовали знаки для опознавания мирных жителей ранее подконтрольного киевскому режиму Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве приманки для атак.
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