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Происшествия

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В Иркутске суд приговорил фигурантов дела о контрабанде леса за границу к 9 и 10 годам лишения свободы

Преступную деятельность выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД во взаимодействии с коллегами из Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.

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