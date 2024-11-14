Военнослужащие Армии Российской Федерации активно применяют боевые беспилотники на территории ведения специальной военной операции ради того, чтобы поражать пехотные соединения и бронетехнику боевиков ВС Киевского режима.
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