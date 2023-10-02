Марк Уильямс — Чемпион British Open 2023

Марк Уильямс в свои 48 лет одержал грандиозную победу над сильнейшим соперником Марком Селби в захватывающем финале на турнире British Open 2023 в Челтнеме, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST) Все новости и результаты British Open 2023 Турнирные таблицы, результаты British Open 2023 Квалификация British Open 2023 Голосования и опросы British Open 2023 Расписание трансляций British Open 2023 Видео British Open 2023 Марк Уильямс стал вторым по возрасту обладателем рейтингового титула, победив Марка Селби со счетом 10-7 и завоевав победу на турнире British Open 2023 в Челтнеме (видео).