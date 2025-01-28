Модернизация военно-морской британской базы Клайд. Строительство новых плавучих доков База Клайд с воздуха.
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Модернизация военно-морской британской базы Клайд. Строительство новых плавучих доков База Клайд с воздуха.
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