Собянин: Фармкластер в ОЭЗ «Технополис Москва» станет крупнейшим в стране

Москва — один из главных центров развития отечественной фармацевтической индустрии В официальном телеграм-канале мэр Сергей Собянин сообщил, что производители отечественных лекарств в особой экономической зоне «Технополис Москва» вложили в экономику города более 40 миллиардов рублей.