СК обвинил мужа экс-главы «Новой Голландии» Конашенка в оправдании терроризма

Супругу экс-руководителя проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николаю Конашенку, который с 22 по 25 марта публиковал в соцсетях скандальные посты о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле, предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч.
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