СК обвинил мужа экс-главы «Новой Голландии» Конашенка в оправдании терроризма

Супругу экс-руководителя проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николаю Конашенку, который с 22 по 25 марта публиковал в соцсетях скандальные посты о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле, предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч.