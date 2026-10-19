Танкер Sled, перевозивший русскую нефть, успешно продолжил рейс, направляясь из Приморска в Скаген. После поломки двигательной установки и попыток восточного ветра снести судно к Дании экипаж восстановил двигатель в ночь на 18 октября.
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